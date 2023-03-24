«Никогда не наберешься мужества». Фьюри обматерил Усика после отмены боя

22 марта было объявлено об отмене боя между двумя чемпионами мира по боксу в тяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Первый выложил видео в социальных сетях, где с матом обвинил Усика в срыве поединка.

«А когда у тебя появился матч-реванш, ты отказался драться в нем. Ты никогда в жизни не наберешься мужества, чтобы драться с Цыганским королем. У моих юристов есть полная информация. Продолжай бегать. Подерись теперь с Даниэлем Дюбуа за пару баксов», - цензурная часть выступления Фьюри.

Матч-реванш - это то условие от которого отказалась украинская сторона, ранее Усик шел на многие финансовые уступки ради поединка с Фьюри. Промоутер Александра заявил, что тот готов драться с претендентами от WBA, в том числе с Дюбуа.