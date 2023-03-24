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Олимпийский чемпион по боксу Тищенко проведет следующий бой 6 мая с Нгабу

Бой состоится в Екатеринбурге
24 марта 2023 14:55
автор: Александр Евграфов

Олимпийский чемпион по боксу 2016 года Евгений Тищенко встретится в следующем поединке с экс-чемпионом Европы из Бельгии Ивом Нгабу.

Бой состоится в Екатеринбурге 6 мая в рамках турнира RCC Boxing Promotions.

Тищенко входит в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA), на его счету 11 побед и 1 поражение. У Нгабу 21 победа и одно поражение. Бельгиец в 2017-2019 годах был чемпионом Европы по версии Европейского боксерского союза.

Главным боем турнира будет поединок между Магомедом Курбановым (24-0, 13 КО) из России и Мишелем Соро (35-3-2, 24 КО) из Франции.

источник: «Советский спорт»
Олимпийский чемпион по боксу Тищенко проведет следующий бой 6 мая с Нгабу
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