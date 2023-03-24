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Хирн выдвинул свою версию отмены боя между Усиком и Фьюри

Поединок хотели устроить в конце апреля.
24 марта 2023 20:42
автор: Артур Гичунцев

Промоутер Эдди Хирн предположил, почему британец Тайсон Фьюри не смог договориться с украинцем Александром Усиком о проведении боя.

Ранее менеджер Усика, Эгис Климас, заявил, что его клиент устал идти на уступки в финансовых вопросах. Фьюри же сообщил, что Усик требовал внести в соглашение пункт о обязательном реванше, что его в корне не устраивало.

«Я действительно думаю, что когда Уоррен организовывал этот бой, он планировал разделить гонорар «50 на 50». Я тоже думал, что все будет так. Но у Фьюри были другие мысли», – сказал Хирн британским СМИ.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.

источник: «Советский спорт»
Хирн выдвинул свою версию отмены боя между Усиком и Фьюри
Поединок хотели устроить в конце апреля.
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