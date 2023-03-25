Президент WBA назвал причину отмены боя между Усиком и Фьюри

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса рассказал, почему Александр Усик и Тайсон Фьюри не смогли договориться об организации боя.

По словам функционера, украинца не устроил гонорар в размере 30%, хотя, изначально стороны договаривались, что Фьюри получит 70%, а Усик – остальную часть.

Напомним, Тайсон Фьюри – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. Оба боксера не знают поражений на профессиональном уровне.