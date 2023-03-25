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Международная ассоциация бокса удвоит призовой фонд следующего женского чемпионата мира

Глава организации Умар Кремлев заявил, что чемпионки мира получат по 200 тысяч долларов.
25 марта 2023 13:15
автор: Александр Евграфов

Призовой фонд следующего чемпионата мира по боксу среди женщин будет удвоен, а победительницы получат по 200 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

«Мы удвоим призовые, и в будущем я хотел бы, чтобы выплаты получили женщины, которые финишируют за пределами тройки призеров. У женщин должны быть возможности раскрыть свой потенциал, это моя миссия и цель как президента IBA. Я сделаю все, чтобы помочь им осуществить свои мечты в боксе», - отметил президент IBA Умар Кремлев.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит в Нью-Дели с 15 по 26 марта. Общий призовой фонд мероприятия в этом году составляет 2,4 миллиона долларов. В октябре прошлого года IBA допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета.

Международная ассоциация бокса удвоит призовой фонд следующего женского чемпионата мира
Глава организации Умар Кремлев заявил, что чемпионки мира получат по 200 тысяч долларов.
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