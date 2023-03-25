Международная ассоциация бокса удвоит призовой фонд следующего женского чемпионата мира

Призовой фонд следующего чемпионата мира по боксу среди женщин будет удвоен, а победительницы получат по 200 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

«Мы удвоим призовые, и в будущем я хотел бы, чтобы выплаты получили женщины, которые финишируют за пределами тройки призеров. У женщин должны быть возможности раскрыть свой потенциал, это моя миссия и цель как президента IBA. Я сделаю все, чтобы помочь им осуществить свои мечты в боксе», - отметил президент IBA Умар Кремлев.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит в Нью-Дели с 15 по 26 марта. Общий призовой фонд мероприятия в этом году составляет 2,4 миллиона долларов. В октябре прошлого года IBA допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета.