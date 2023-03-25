Сычугова уступила китаянке Ченджу Ян в финале чемпионата мира по боксу в весовой категории 63 кг

Россиянка Наталья Сычугова стала серебряным призером чемпионата мира по боксу в весовой категории 63 кг.
В финале она уступила китаянке Ченджу Ян.
Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит в Нью-Дели с 15 по 26 марта. Общий призовой фонд мероприятия в этом году составляет 2,4 миллиона долларов.
В октябре прошлого года IBA допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета.
источник: «Советский спорт»