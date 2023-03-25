Россиянка Анастасия Демурчян стала чемпионкой мира в весовой категории 70 кг.

В финале она победила австралийку Фрэнсис Скотт Кайе.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит в Нью-Дели с 15 по 26 марта. Общий призовой фонд мероприятия в этом году составляет 2,4 миллиона долларов.

В октябре прошлого года IBA допустила к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран. Это решение вызвало негативную реакцию со стороны Международного олимпийского комитета.