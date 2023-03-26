Майк Тайсон назвал Бенавидеса своим любимым действующим бойцом 

Абсолютный экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Майк Тайсон признался, что его любимым действующим боксером является временный чемпион по версии WBC в среднем весе Дэвид Бенавидес.

Отмечается, что накануне американский боец одержал победу над Калебом Планто единогласным решением судей на турнире в Лас-Вегасе, США.

«Он постоянно агрессивно ведет себя на ринге, выбрасывает огромное количество ударов. Никто не может сравниться с ним. Дэвид – мой любимый боец, с ним никто не хочет вступать в бой», – приводит слова Тайсона американская пресса.

Добавим, что за свою карьеру Бенавидес провел 27 поединков и абсолютно все выиграл.