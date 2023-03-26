ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Майк Тайсон назвал Бенавидеса своим любимым действующим бойцом 

Сегодня 26-летний боксер защитил титул чемпиона WBC во втором среднем весе, одолев Калеба Планто.
26 марта 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков

Абсолютный экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Майк Тайсон признался, что его любимым действующим боксером является временный чемпион по версии WBC в среднем весе Дэвид Бенавидес.

Отмечается, что накануне американский боец одержал победу над Калебом Планто единогласным решением судей на турнире в Лас-Вегасе, США.

«Он постоянно агрессивно ведет себя на ринге, выбрасывает огромное количество ударов. Никто не может сравниться с ним. Дэвид – мой любимый боец, с ним никто не хочет вступать в бой», – приводит слова Тайсона американская пресса.

Добавим, что за свою карьеру Бенавидес провел 27 поединков и абсолютно все выиграл.

Майк Тайсон назвал Бенавидеса своим любимым действующим бойцом 
Сегодня 26-летний боксер защитил титул чемпиона WBC во втором среднем весе, одолев Калеба Планто.
26.03.2023 16:18
Бокс
автор: Глеб Шевяков
На церемонии награждения чемпионата мира по боксу по ошибке включили Чайковского вместо гимна России
Но вскоре исправились и включили правильную музыку.
25.03.2023 19:28
Бокс
автор: Александр Евграфов
Демурчян стала чемпионкой мира в весовой категории 70 кг
В финале она победила австралийку Кайе.
25.03.2023 17:36
Бокс
автор: Александр Евграфов
Сычугова уступила китаянке Ченджу Ян в финале чемпионата мира по боксу в весовой категории 63 кг
Российским спортсменкам разрешено использовать государственную символику страны.
25.03.2023 17:16
Бокс
автор: Александр Евграфов
Международная ассоциация бокса удвоит призовой фонд следующего женского чемпионата мира
Глава организации Умар Кремлев заявил, что чемпионки мира получат по 200 тысяч долларов.
25.03.2023 13:15
Бокс
автор: Александр Евграфов
Президент WBA назвал причину отмены боя между Усиком и Фьюри
По словам функционера, поединок сорвался из-за позиции украинского боксера.
25.03.2023 11:46
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Хирн выдвинул свою версию отмены боя между Усиком и Фьюри
Поединок хотели устроить в конце апреля.
24.03.2023 20:42
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Фьюри станет отцом в седьмой раз
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC объявил, что его жена ждет седьмого ребенка.
24.03.2023 16:39
Бокс
автор: Александр Евграфов
Олимпийский чемпион по боксу Тищенко проведет следующий бой 6 мая с Нгабу
Бой состоится в Екатеринбурге
24.03.2023 15:55
Бокс
автор: Александр Евграфов
«Никогда не наберешься мужества». Фьюри обматерил Усика после отмены боя
«Никогда не наберешься мужества». Фьюри обматерил Усика после отмены боя
Украинец ждет соперника.
24.03.2023 09:15
Бокс
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика