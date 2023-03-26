Алжирская спортсменка Хелиф дисквалифицирована из-за высокого уровня тестостерона

Алжирская спортсменка Иман Хелиф дисквалифицирована перед финалом чемпионата мира по боксу в весовой категории до 66 кг, сообщают британские СМИ.

По данным источника, причиной отстранения стал высокий уровень тестостерона у спортсменки. Между тем, Международная ассоциация бокса (IBA) отказалась раскрыть официальную причину дисквалификации Хелиф, сославшись на конфиденциальность.

«Надо мной часто смеялись из-за моей внешности, но я боролась, несмотря ни на что. Сегодня заговор удался, я шокирована (решением IBA). Я участвовала во многих турнирах, и никогда не было никаких проблем, но когда у меня появился реальный шанс выиграть золото чемпионата, мне помешали», - цитируют Хелиф алжирские СМИ.

Место Хелиф в финале займет Джанжаем Суваннафенг из Таиланда, которую Хелиф победила в полуфинале. В 1/8 финала Хелиф победила россиянку Азалию Аминеву.

Ранее Хелию представляла Алжир на Олимпийских играх 2020 года в Токио и планирует выступить на Играх в Париже.