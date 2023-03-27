Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу

Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу 2023 года среди женщин в весовой категории до 70 килограмм, сообщается на сайте главы государства.

«От души поздравляю Вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели Вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю, одолели сильных и опытных соперниц, своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы бокса. Желаю Вам новых успехов и всего наилучшего», - говорится в телеграмме.

В финале Демурчян победила австралийку Фрэнсис Скотт Кайе единогласным решением судей.

В октябре прошлого года Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран, а во время награждения могут звучать национальные гимны.