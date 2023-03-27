ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу

Поздравительная телеграмма опубликована на сайте главы государства.
27 марта 2023 19:47
автор: Александр Евграфов

Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу 2023 года среди женщин в весовой категории до 70 килограмм, сообщается на сайте главы государства.

«От души поздравляю Вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели Вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю, одолели сильных и опытных соперниц, своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы бокса. Желаю Вам новых успехов и всего наилучшего», - говорится в телеграмме.

В финале Демурчян победила австралийку Фрэнсис Скотт Кайе единогласным решением судей.

В октябре прошлого года Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами своих стран, а во время награждения могут звучать национальные гимны.

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе
Поединок состоится в Лас-Вегасе.
29.03.2023 09:06
Бокс
автор: Александр Евграфов
Чисора объяснил, почему промоутерам не удалось организовать бой Усика и Фьюри
Британец выдвинул непопулярную версию.
28.03.2023 22:37
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Джошуа заявил, что может завершить карьеру после боя с Франклином
Британец – экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям.
27.03.2023 22:21
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте главы государства.
27.03.2023 19:47
Бокс
автор: Александр Евграфов
Алжирская спортсменка Хелиф дисквалифицирована из-за высокого уровня тестостерона
В финале чемпионата мира ее заменит спортсменка из Таиланда.
26.03.2023 17:22
Бокс
автор: Александр Евграфов
Майк Тайсон назвал Бенавидеса своим любимым действующим бойцом 
Сегодня 26-летний боксер защитил титул чемпиона WBC во втором среднем весе, одолев Калеба Планто.
26.03.2023 16:18
Бокс
автор: Глеб Шевяков
На церемонии награждения чемпионата мира по боксу по ошибке включили Чайковского вместо гимна России
Но вскоре исправились и включили правильную музыку.
25.03.2023 19:28
Бокс
автор: Александр Евграфов
Демурчян стала чемпионкой мира в весовой категории 70 кг
В финале она победила австралийку Кайе.
25.03.2023 17:36
Бокс
автор: Александр Евграфов
Сычугова уступила китаянке Ченджу Ян в финале чемпионата мира по боксу в весовой категории 63 кг
Российским спортсменкам разрешено использовать государственную символику страны.
25.03.2023 17:16
Бокс
автор: Александр Евграфов
Международная ассоциация бокса удвоит призовой фонд следующего женского чемпионата мира
Глава организации Умар Кремлев заявил, что чемпионки мира получат по 200 тысяч долларов.
25.03.2023 13:15
Бокс
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика