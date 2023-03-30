Отец Фьюри обвинил промоутеров боксера в срыве поединка против Александра Усика

Джон Фьюри, отец британского боксера Тайсона Фьюри, высказался после новости о срыве поединка с украинцем Александром Усиком. По словам Фьюри-старшего, в случившейся ситуации виновны менеджеры.

«Тайсон знает мое мнение: все его окружение надо уволить! До последнего человека. Они все говорят о верности. Что ж, они не проявили верность в моем понимании. Если вы стоите как мужчины, плечом к плечу, вы принимаете все события, которые происходят», – сказал отец тяжеловеса зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что бой не состоялся, так как Усика не устроили финансовые детали контракта, а именно, тот факт, что Фьюри хотел получить 70% от общей суммы поединка.