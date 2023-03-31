Менеджер Усика объяснил, почему украинец отказался от боя с Фьюри

Александр Красюк, менеджер украинца Александра Усика, прокомментировал срыв поединка с британцем Тайсоном Фьюри. По словам агента, именно команда Усика инициировала отмену боя.

«Да, это сделала наша команда, это был я и Эгис Климас. Мы приняли такое решение после того, как получили доказательства, что поединка в любом случае не будет», – заявил Красюк на канале iD Boxing в YouTube.

Ранее сообщалось, что бой не состоялся, так как Усика не устроили финансовые детали контракта, а именно, тот факт, что Фьюри хотел получить 70% от общей суммы поединка.