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Менеджер Усика объяснил, почему украинец отказался от боя с Фьюри

Александр Красюк представил новые подробности.
31 марта 2023 13:42
автор: Артур Гичунцев

Александр Красюк, менеджер украинца Александра Усика, прокомментировал срыв поединка с британцем Тайсоном Фьюри. По словам агента, именно команда Усика инициировала отмену боя.

«Да, это сделала наша команда, это был я и Эгис Климас. Мы приняли такое решение после того, как получили доказательства, что поединка в любом случае не будет», – заявил Красюк на канале iD Boxing в YouTube.

Ранее сообщалось, что бой не состоялся, так как Усика не устроили финансовые детали контракта, а именно, тот факт, что Фьюри хотел получить 70% от общей суммы поединка.

источник: «Советский спорт»
Менеджер Усика объяснил, почему украинец отказался от боя с Фьюри
Александр Красюк представил новые подробности.
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