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Менеджер Усика объяснил, почему украинец отказался от боя с Тайсоном Фьюри

Александр Красюк раскрыл некоторые детали переговоров.
31 марта 2023 23:50

Александр Красюк, менеджер украинского боксера Александра Усика, объяснил, почему его клиент отказался от боя с британцем Тайсоном Фьюри.

По словам агента, Фьюри постоянно менял финансовые условия, желая получить все больше и больше денег. На определенной стадии переговоров Усик понял, что больше не хочет участвовать в сделке, так как британец перешел все рамки.

«Представьте, что есть человек по имени Люк, и у него есть автомобиль Lamborghini Urus за € 300 тыс. Ты приходишь и предлагаешь € 500 тыс., потому что очень хочешь его. Люк понимает, что у тебя большое желание, и начинает выжимать преимущества. Он говорит, что ты можешь взять машину за € 1 млн. Ты понимаешь, что это много, но соглашаешься, потому что все еще очень хочешь его. Но вдруг он говорит: «Ты должен заплатить € 1 млн, но также покрыть страховку, возместить стоимость топлива за все время, заплати аренду за мой дом, учебу сына», и много подобного. И в конечном итоге он говорит, что ты не можешь водить этот автомобиль, а у тебя нет правда владеть им. И ты видишь, что сделка не выглядит справедливой, и что делать? Ты уходишь. Потому что не имеет смысла продолжать», – сказал Красюк зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Фьюри хотел получить 70% от общей суммы поединка. Усика такие условия не устроили. Он вышел из переговоров и сосредоточился на другом сопернике.

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