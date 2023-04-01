Леннокс Льюис раскритиковал Усика и Фьюри

Легендарный боксер Леннокс Льюис не понимает, почему украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри не смогли договориться о проведении боя. По словам экс-чемпиона мира, боксерам следует уделить внимание спортивной составляющей, а не зацикливаться

«Не пониманию это поколение, эту культуру. Как такое может быть, что у бойцов нет голода и они не хотят творить историю? Деньги? На кону всегда стоят огромные суммы. Денег будет больше, чем они смогут потратить за всю жизнь. Думаю, они пытаются устроить бой в декабре. Но нельзя забывать, что если невероятно разыграть имеющиеся карты, можно остаться с носом», – заявил Льюис зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что Фьюри хотел получить 70% от общей суммы поединка. Усика такие условия не устроили. Он вышел из переговоров и сосредоточился на другом сопернике.