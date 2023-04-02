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Джошуа вызвал на бой Фьюри после победы над Франклином

Тайсон является обладателем титула WBC.
02 апреля 2023 10:15
автор: Александр Поволоцкий

Двукратный чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании вызывал на бой соотечественника Тайсона Фьюри.

Напомним, что несколько часов назад 33-летний боксер одержал победу в поединке с американцем Джермейном Франклином. Джошуа выиграл раздельным решением судей.

«Британский бокс — это потрясающая вещь. Фьюри? Что ж, мяч на его стороне. Для меня на 100 процентов было бы честью побороться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Тайсон, где бы ты ни был, если ты слушаешь: ты знаешь мой менеджмент, ты знаком с моим промоутером, и у нас уже был диалог, - так что давай продолжим», —цитирует Джошуа зарубежное СМИ.

Отметим, что Энтони одержал победу после двух поражений от украинца Александра Усика.

источник: «Советский спорт»
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