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Умер чемпион СССР по боксу 1978 года Высоцкий, который спаринговал с Мохаммедом Али

Он был одним из трех советских боксеров, которые тренировались с легендой бокса.
02 апреля 2023 20:09
автор: Александр Евграфов

Чемпион СССР по боксу 1978 года Игорь Высоцкий умер на 70-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.

«Большое горе пришло в российскую боксерскую семью: на 70-м году жизни не стало Игоря Яковлевича Высоцкого. Его любили и ценили все», - говорится в сообщении.

Игорь Высоцкий завоевал титул чемпиона СССР в 1978 году. Громкую славу ему также принесли две победы над непобедимым на тот момент трехкратным олимпийским чемпионом кубинцем Теофило Стивенсоном. В 1978 году Высоцкий стал одним из трех советских боксеров, принявших участие в спаррингах с американцем Мохаммедом Али.

Высоцкий рано завершил карьеру, не отобравшись на Олимпиаду 1980 года. После спорта он занимался бизнесом, снимался в кино, открыл клуб бокса в Мытищах.

О причинах смерти чемпиона СССР не сообщается.

источник: «Советский спорт»
Умер чемпион СССР по боксу 1978 года Высоцкий, который спаринговал с Мохаммедом Али
Он был одним из трех советских боксеров, которые тренировались с легендой бокса.
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