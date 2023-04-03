Менеджер Усика – о срыве боя с Фьюри: Тайсон не принял пункт о реванше

Британец Тайсон Фьюри отказался проводить бой с украинцем Александром Усиком, так как его не устроил пункт в контракте об обязательном реванше. Об этом заявил менеджер Усика Александр Красюк.

«Тайсон принял наш первый пункт, но не второй (о реванше), поэтому бой не состоялся», – заявил Красюк зарубежным СМИ.

По другим данным, Фьюри хотел получить 70% от общей суммы поединка. Усика такие условия не устроили. Украинец вышел из переговоров и сосредоточился на другом сопернике.