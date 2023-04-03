Менеджер Бивола надеется организовать бой с Бетербиевым

Менеджер российского чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, высказался о возможном бое с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Напомним, что возможный оппонент клиента Вадима Корнилова является действующим чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF.

«Мы сосредоточены на том, чтобы вернуть Дмитрия на ринг в июне. Что касается соперников, то есть пара вариантов. После этого будем надеяться, появится возможность провести поединок с Бетербиевым за статус абсолютного чемпиона», — цитирует Корнилова зарубежное СМИ.

Напомним, что в активе Бивола сейчас 21 победа, из них 11 - нокаутом. У Бетербиева - 19 (все - нокаутом).