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Украинский боксер Усик проведет обязательный бой с британцем Дюбуа

Всемирная боксерская ассоциация назначила обязательного соперника украинцу.
03 апреля 2023 18:49
автор: Александр Евграфов

Комитет по чемпионским боям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) назначил обязательный поединок в тяжелой весовой категории между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниелем Дюбуа, сообщается в аккаунте организации в соцсетях.

Теперь у сторон есть месяц на проведение переговоров по поводу организации. Крайний срок – 2 мая.

Ранее сообщалось о провале переговоров между командами Усика и чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британца Тайсона Фьюри по проведению объединительного боя.

Усик провел 20 боев на профессиональном ринге и во всех побеждал, у Дюбуа 19 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Украинский боксер Усик проведет обязательный бой с британцем Дюбуа
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