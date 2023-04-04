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Усик – о Фьюри: С ним нельзя быть уверенным даже на один процент, что он выйдет на поединок

По словам украинца, британский боксер ведет себя высокомерно.
04 апреля 2023 10:29
автор: Артур Гичунцев

Украинский боксер Александр Усик рассказал о поведении британца Тайсона Фьюри в переговорном процессе. По его словам, Фьюри не считается ни с чем и выходит на бой только на своих условиях.

«С ним нельзя быть уверенным даже на три процента или один, что он выйдет на поединок. Потому что знаю, как было после матча реванша с Владимиром Кличко, когда там есть подписанный документ, на который ему просто плевать. Тайсон играет в свою игру и считает себя королем», – заявил боксер украинским СМИ.

Напомним, Усик и Фьюри вели переговоры о бое 29 апреля. Стороны не смогли прийти к соглашению, так как британец отказался вносить в договор пункт об обязательном реванше. Кроме того, он запросил 70% от общей суммы поединка, что не устроило украинца.

источник: «Советский спорт»
Усик – о Фьюри: С ним нельзя быть уверенным даже на один процент, что он выйдет на поединок
По словам украинца, британский боксер ведет себя высокомерно.
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