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Дюбуа пообещал побить Усика так, как никто до этого

Британец написал в соцсетях вызывающий пост.
05 апреля 2023 11:57
автор: Александр Евграфов

Британский боксер Даниэль Дюбуа в сообщении в соцсетях пообещал побить украинца Александра Усика как никто до этого.

«Настало время забрать то, ради чего я работал всю жизнь. Усик, ты хороший чемпион, но никто не бил тебя, так, как это сделаю я», - говорится в сообщении.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала 36-летнего чемпиона Александра Усика провести бой с 25-летим Дюбуа и отвела срок до 2 мая договорится о деталях поединка.

В сентябре 2021 года Усик победил британца Энтони Джошуа, отобрав у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Междунардной боксерской организации (IBO). В августе 2022 года состоялся в бою-реванше британец вновь потерпел поражение.

Также сообщалось, что объединительный бой за титул абсолютного чемпиона с Тайсоном Фьюри, не состоялось из-за отказа украинской стороны. Усик провел 20 боев и во всех победил (13 раз нокаутом), в активе Дюбуа 19 побед (18 - нокаутом) и одно поражение.

источник: «Советский спорт»
Дюбуа пообещал побить Усика так, как никто до этого
Британец написал в соцсетях вызывающий пост.
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