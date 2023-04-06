Чемпион мира по версии WBA Бивол стал заслуженным мастером спорта России

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол стал заслуженным мастером спорта России. Нагрудный знак и удостоверение ему вручил в Смольном губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Это звание – высокая оценка вашего труда, воли к победе, упорных тренировок и блестящих поединков на ринге. Уверен, что впереди у вас — новые победы», — отметил губернатор Беглов.

Бивол провел 21 бой на профессиональном ринге и не знал поражений, 11 боев завершил нокаутом. Он является выпускником Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.