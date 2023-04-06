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Российские и белорусские боксеры примут участие в чемпионате мира в Ташкенте под своими флагами

Всего в чемпионате примут участие более 640 человек из 104 стран.
Российские и белорусские боксеры примут участие в чемпионате мира в Ташкенте под своими флагами
06 апреля 2023 18:34
автор: Александр Евграфов

В чемпионате мира по боксу в Ташкенте примут участие более 640 человек из 104 стран мира, сообщается на сайте Международной боксерской ассоциации (IBA).

Спортсмены разыграют награды в 13 весовых категориях. Из-за большого количества желающих участвовать, регистрация на турнир продлена до 14 апреля.

Организаторы удвоили призовой фонд до 5,2 млн долларов США. Победители получат по 200 тысяч, обладатели серебряных медалей по 100 тысяч, бронзовые призеры – по 50 тысяч.

«Это позитивный сигнал и свидетельство быстрого развития нашего вида спорта во всем мире, что так много стран отправляют своих боксеров в Узбекистан. Главная цель IBA – создать возможности для всех боксеров, чтобы они могли выступать и показывать свои лучшие результаты на международном уровне», - заявил президент IBA Умар Кремлев.

Соревнования стартуют 30 апреля. Первые бои запланированы на 1 мая, а финалы - на 13 и 14 мая.

Российские и белорусские боксеры примут участие в чемпионате под флагами своих государств. Из-за этого федерации США, Великобритании, Канады, Польши, Германии и Украины объявили о бойкоте соревнований, а Международный олимпийский комитет негативно высказался о данной практике.

источник:
Российские и белорусские боксеры примут участие в чемпионате мира в Ташкенте под своими флагами
Российские и белорусские боксеры примут участие в чемпионате мира в Ташкенте под своими флагами
Всего в чемпионате примут участие более 640 человек из 104 стран.
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