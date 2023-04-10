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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа проведет следующий бой в декабре

Боксер назвал сложившуюся ситуацию не идеальной для себя.
10 апреля 2023 14:36
автор: Александр Евграфов

Бывший чемпион в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) Энтони Джошуа проведет следующий бой в декабре.

В сообщении в социальных сетях он написал, что хоть дата и не идеальна, но каждая деталь является частью большой картины.

На счету Джошуа 30 поединков на профессиональном ринге, в 27 из которых он победил. Предыдущий бой экс-чемпион провел 1 апреля в Лондоне, победив Джермейна Франклина единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа проведет следующий бой в декабре
Боксер назвал сложившуюся ситуацию не идеальной для себя.
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