IBA пригрозила санкциями странам, которые присоединятся к альтернативной организации

13 апреля в прессе появилась информация, что США, Великобритания и еще две страны объявят о выходе из Международной ассоциации бокса (IBA) и создании своей организации.

На следующий день эту информацию подтвердила федерации Новой Зеландии, которая станет одним из четырех организаторов альтернативы IBA.

В ответ IBA пригрозила санкциями.

«Для тех, кто участвует в создании мошеннической международной боксерской организации, и для стран, которые утверждают, что являются ее членами, нет никаких сомнений в том, что IBA оставляет за собой право требовать возмещения убытков от любого лица, которое наносит ущерб деятельности и репутации IBA, и /или пытаются добиться исключения IBA из олимпийской семьи», - говорится в сообщении организации.

Все национальные федерации, которые войдут в другую организацию будут исключены из IBA, а их должностные лица лишены всех прав. Также все федерации, должностные лица и спортсмены, участвующие в соревнованиях другой организации будут наказаны Трибуналом BIIU.

Напомним, что МОК забрал у IBA право организации олимпийского турнира в Токио и отбора на Игры в Париже из-за финансовых и организационных проблем.