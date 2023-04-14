ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

IBA пригрозила санкциями странам, которые присоединятся к альтернативной организации

В деле США и Великобритания.
14 апреля 2023 13:19
автор: Максим Скороходов

13 апреля в прессе появилась информация, что США, Великобритания и еще две страны объявят о выходе из Международной ассоциации бокса (IBA) и создании своей организации.

На следующий день эту информацию подтвердила федерации Новой Зеландии, которая станет одним из четырех организаторов альтернативы IBA.

В ответ IBA пригрозила санкциями.

«Для тех, кто участвует в создании мошеннической международной боксерской организации, и для стран, которые утверждают, что являются ее членами, нет никаких сомнений в том, что IBA оставляет за собой право требовать возмещения убытков от любого лица, которое наносит ущерб деятельности и репутации IBA, и /или пытаются добиться исключения IBA из олимпийской семьи», - говорится в сообщении организации.

Все национальные федерации, которые войдут в другую организацию будут исключены из IBA, а их должностные лица лишены всех прав. Также все федерации, должностные лица и спортсмены, участвующие в соревнованиях другой организации будут наказаны Трибуналом BIIU.

Напомним, что МОК забрал у IBA право организации олимпийского турнира в Токио и отбора на Игры в Париже из-за финансовых и организационных проблем.

IBA пригрозила санкциями странам, которые присоединятся к альтернативной организации
В деле США и Великобритания.
14.04.2023 13:19
Бокс
автор: Максим Скороходов
США и Великобритания выйдут из IBA и объявят о создании своей организации
Борьба с включением России в международные соревнования.
13.04.2023 15:12
Бокс
автор: Максим Скороходов
Поветкин рассказал о своем отношении к украинскому боксеру Усику
Россиянин признался, что не стал бы болеть против Александра в бою с британцем Тайсоном Фьюри
12.04.2023 18:46
Бокс
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа проведет следующий бой в декабре
Боксер назвал сложившуюся ситуацию не идеальной для себя.
10.04.2023 14:36
Бокс
автор: Александр Евграфов
Российские и белорусские боксеры примут участие в чемпионате мира в Ташкенте под своими флагами
Российские и белорусские боксеры примут участие в чемпионате мира в Ташкенте под своими флагами
Всего в чемпионате примут участие более 640 человек из 104 стран.
06.04.2023 18:34
Бокс
автор: Александр Евграфов
Чемпион мира по версии WBA Бивол стал заслуженным мастером спорта России
Чемпион мира по версии WBA Бивол стал заслуженным мастером спорта России
Боксер не потерпел ни одного поражения в карьере на профессиональном уровне.
06.04.2023 17:59
Бокс
автор: Александр Евграфов
Дюбуа пообещал побить Усика так, как никто до этого
Британец написал в соцсетях вызывающий пост.
05.04.2023 11:57
Бокс
автор: Александр Евграфов
Усик – о Фьюри: С ним нельзя быть уверенным даже на один процент, что он выйдет на поединок
По словам украинца, британский боксер ведет себя высокомерно.
04.04.2023 10:29
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Усик – о срыве поединка с Фьюри: Кто-то не пошел на выгодные для всех условия
Бой должен был пройти 29 апреля.
03.04.2023 22:48
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Украинский боксер Усик проведет обязательный бой с британцем Дюбуа
Всемирная боксерская ассоциация назначила обязательного соперника украинцу.
03.04.2023 18:49
Бокс
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика