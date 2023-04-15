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Названа новая дата возможного поединка между Усиком и Фьюри

Боксеры должны были подраться в апреле, но не смогли договориться по условиям.
15 апреля 2023 12:08
автор: Артур Гичунцев

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри могут провести бой в Саудовской Аравии. Об этом сообщает talkSPORT.

По данным источника, поединок хотят организовать в декабре 2023 года. Там же промоутеры планируют свести британца Энтони Джошуа с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Затем победители этих поединков побьются между собой. Становится понятно, почему Джошуа не хочет драться до декабря», – отмечает автор материала.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести бой 29 апреля в Лондоне, однако, украинец вышел из переговоров, так как его не устроили финансовые запросы британского боксера. Фьюри же, в свою очередь, заявил, что Усик требовал внести пункт о реванше, что не уставило его в корне.

источник: «Советский спорт»
Названа новая дата возможного поединка между Усиком и Фьюри
Боксеры должны были подраться в апреле, но не смогли договориться по условиям.
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