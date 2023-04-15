Рой Джонс предположил, кто победит в поединке Усик — Уайлдер 

Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший поделился мнением о возможном бое между украинским боксером Александром Усиком и американцем Деонтеем Уайлдером.

«Это был бы отличный бой. Не могу точно сказать, кто бы одержал победу, но думаю, что у Усика побольше шансов. Все будет зависеть то того, способен ли Александр выдержать удар Уайлдера. Этот поединок может стать потрясающим зрелищем, которое мы еще не видели», – приводит слова Джонса издание Boxing Social.

Напомним, что Усик долгое время вел переговоры с британцем Тайсоном Фьюри, однако, стороны так и не смогли согласовать условия контракта. По словам менеджера украинца, Эгиса Климаса, сделка провалилась, так как Усик устал постоянно идти на уступки в финансовых вопросах.

За свою карьеру 37-летний Уайлдер провел 46 поединков, одержал 43 победы и потерпел два поражения при одной ничье.

На счету Усика – 20 боев, 20 побед, 13 из которых нокаутом.