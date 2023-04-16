«Говорит сумасшедшие вещи». Редкач раскритиковал Усика за политические заявления

Украинский боксер Иван Редкач отреагировал на высказывания и поведение соотечественника Александра Усика.

Напомним, что 36-летний спортсмен является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Последнюю защиту Усик провел в августе 2022 года, победив в бою-реванше Энтони Джошуа из Великобритании.

«Не говорю об Усике. Мне не нравится этот парень. Буду болеть за Уайлдера. Александр говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты являешься боксером, то будь им. Не нужно лезть в политику», — заявил Редкач в эфире YouTube-канала ESNEWS.

Добавим, что в своей профессиональной карьере Усик одержал 20 побед в двадцати боях.