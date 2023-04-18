Тайсон согласен провести третий бой с Холифилдом

Экс-чемпион мира Майк Тайсон заявил, что согласен провести очередной бой с титулованным боксером Эвандером Холифилдом.

«Я хотел бы сделать это, люди из Саудовской Аравии хотят, чтобы я сделал это. Когда, что люди, готовых заплатить, моя голова сразу начинает лучше работать», - сказал Тайсон в эфире TMZ.

Напомним, что боксеры встречались дважды, более известен второй бой, когда Тайсон откусил оппоненту ухо и был дисквалифицирован, в первом поединке Холифилд нокаутировал своего соперника в 11-м раунда и забрал у него чемпионский пояс WBA в тяжелом весе.