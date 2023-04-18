Альдо извинился перед Макгрегором за оскорбления

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории Жозе Альдо извинился перед Конором Макгрегором за оскорбительные ответы на комментарии, сообщает MMAFighting.

Бразилец признал, что погорячился с ответом и понял это, когда разобрался в ситуации.

«Я пересмотрел бой в раздевалке, все говорили о моей победе, и репортёр спросил меня о комментариях Конора. Я не знал, что именно он сказал. Я обозвал его и посмеялся над ним. Но когда я приехал в Бразилию, то отправил ему сообщение с извинениями, потому что неправильно его понял. У нас снова всё круто. Конор — мой друг», - сказал Альдо.

По словам бразильского бойца смешанных единоборств, он готов потренироваться с Макгрегором, поскольку среди ирландцев много классных боксеров.

В минувшем году Альдо завершил карьеру в UFC и перешел в профессиональный бокс, проведя уже два боя, в одном из которых победил, а другой свел вничью.