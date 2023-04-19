Бивол и Бетербиев летом не смогли договориться о поединке

Стало известно том, что минувшим летом проходили переговоры по проведению боя между обладателем титулов WBC/WBO/IBF в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом (титул WBA Super).

– Я все время говорю своей команде: «Сделайте этот бой, давайте сделаем этот бой». Они вели переговоры, но в итоге сообщили мне, что с точки зрения бизнеса не получается ничего интересного в этот раз. Возможно, мы можем вернуться к этом в следующий раз, потому что сейчас не было хорошего предложения», – цитирует Бивола Big Fight Weekend.

Данную информацию подтвердил менеджер Бивола, Вадим Корнилов. Он отметил, что по плану бой мог состояться в июне-июле этого года, однако сторонам не удалось договориться по финансовым аспектам поединка.

Напомним, что в активе Бивола сейчас 21 победа, из них 11 – нокаутом. У Бетербиева – 19 (все – нокаутом).