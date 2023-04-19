«Нет бокса в Украине, не будет и в России». Глава WBC сорвал бой Бивол – Бетербиев

Глава WBC Маурисио Сулейман рассказал, почему организация не хочет устраивать поединок между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. По его словам, всему виной конфликт между Россией и Украиной.

«На сегодняшний день такова позиция WBC. Пока бокса нет в Украине, мы не примем бокс в России. По крайней мере, он не будет санкционирован WBC», – отметил президент, чьи слова приводит портал Vringe.com.

Напомним, Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA. За всю карьеру он провел 21 бой, одержав 21 победу, 11 из которых – нокаутом. Что касается Бетербиева, то россиянин владеет поясами по версиям WBO, WBC и IBF. В его активе 19 побед в 19 боях.