ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Нет бокса в Украине, не будет и в России». Глава WBC сорвал бой Бивол – Бетербиев

Маурисио Сулейман решил связать спорт с политикой.
19 апреля 2023 12:52
автор: Артур Гичунцев

Глава WBC Маурисио Сулейман рассказал, почему организация не хочет устраивать поединок между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. По его словам, всему виной конфликт между Россией и Украиной.

«На сегодняшний день такова позиция WBC. Пока бокса нет в Украине, мы не примем бокс в России. По крайней мере, он не будет санкционирован WBC», – отметил президент, чьи слова приводит портал Vringe.com.

Напомним, Бивол – чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA. За всю карьеру он провел 21 бой, одержав 21 победу, 11 из которых – нокаутом. Что касается Бетербиева, то россиянин владеет поясами по версиям WBO, WBC и IBF. В его активе 19 побед в 19 боях.

источник: vRINGe.com
«Нет бокса в Украине, не будет и в России». Глава WBC сорвал бой Бивол – Бетербиев
Маурисио Сулейман решил связать спорт с политикой.
19.04.2023 12:52
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Бивол и Бетербиев летом не смогли договориться о поединке
Бивол и Бетербиев летом не смогли договориться о поединке
Оба боксера являются непобежденными.
19.04.2023 12:48
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Кудряшов объяснил, почему не хочет проводить бой с Исмаиловым
Кудряшов объяснил, почему не хочет проводить бой с Исмаиловым
Ранее профессиональный боксер нокаутировал Вагаба Вагабова.
19.04.2023 11:34
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Альдо извинился перед Макгрегором за оскорбления
Бразилец признал, что неправильно понял Макгрегора и погорячился с ответом.
18.04.2023 23:47
Бокс
автор: Александр Евграфов
Фьюри отреагировал на информацию о бое против Усика на турнире в Саудовской Аравии
Фьюри отреагировал на информацию о бое против Усика на турнире в Саудовской Аравии
Там же должны подраться Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.
18.04.2023 11:44
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Тайсон согласен провести третий бой с Холифилдом
Тайсон согласен провести третий бой с Холифилдом
Люди готовы платить
18.04.2023 09:11
Бокс
автор: Максим Скороходов
«Говорит сумасшедшие вещи». Редкач раскритиковал Усика за политические заявления
«Говорит сумасшедшие вещи». Редкач раскритиковал Усика за политические заявления
В конце марта стало известно о срыве боя между украинцем и Тайсоном Фьюри.
16.04.2023 09:11
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Рой Джонс предположил, кто победит в поединке Усик — Уайлдер 
Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC может стать следующим соперником украинца после сорвавшегося боя с Тайсоном Фьюри.
15.04.2023 17:41
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Названа новая дата возможного поединка между Усиком и Фьюри
Боксеры должны были подраться в апреле, но не смогли договориться по условиям.
15.04.2023 12:08
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Блогер Джейк Пол проведет боксерский поединок с экс-чемпионом UFC Нейтом Диасом
Бой состоится 5 августа.
14.04.2023 19:58
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика