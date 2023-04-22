На чемпионате мира по боксу в Ташкенте будут разыграны рекордные призовые

Организаторы чемпионата мира по боксу в Ташкенте объявили размер призовых на предстоящем первенстве планеты.

По информации пресс-службы Федерации бокса России, призовой фонд был удвоен и составит рекордные 5,2 миллиона долларов, чего еще не было в истории мирового любительского бокса.

Победители разыграют сумму в 200 тысяч долларов, серебряные призеры поделят 100 тысяч долларов, а обладатели бронзовых наград - 50 тысяч долларов.

Напомним, соревнования пройдут в столице Узбекистана с 1 по 14 мая. Сборная России примет участие в турнире и выступит под своим флагом, из-за чего некоторые страны объявили бойкот и сняли своих спортсменов.