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На чемпионате мира по боксу в Ташкенте будут разыграны рекордные призовые

Сборная России примет участие в турнире в полноценном статусе.
22 апреля 2023 10:40
автор: Александр Шульгин

Организаторы чемпионата мира по боксу в Ташкенте объявили размер призовых на предстоящем первенстве планеты.

По информации пресс-службы Федерации бокса России, призовой фонд был удвоен и составит рекордные 5,2 миллиона долларов, чего еще не было в истории мирового любительского бокса.

Победители разыграют сумму в 200 тысяч долларов, серебряные призеры поделят 100 тысяч долларов, а обладатели бронзовых наград - 50 тысяч долларов.

Напомним, соревнования пройдут в столице Узбекистана с 1 по 14 мая. Сборная России примет участие в турнире и выступит под своим флагом, из-за чего некоторые страны объявили бойкот и сняли своих спортсменов.

источник: Федерация бокса России
На чемпионате мира по боксу в Ташкенте будут разыграны рекордные призовые
Сборная России примет участие в турнире в полноценном статусе.
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