Рахимов проиграл Кордине в Кардиффе и лишился чемпионского титула IBF

Таджикский спортсмен Шавкат Рахимов не смог победить валлийца Джо Кордину в главном поединке вечера бокса, который прошел в Кардиффе.

Бой завершился победой представителя Уэльса раздельным решением судей.

Согласно опубликованным запискам, двое судей отдали предпочтение Кордине, один — Шавкатджону.

Таким образом, Рахимов лишился чемпионского титула IBF во втором полулегком весе.

Для боксера из Таджикистана это поражение стало первым в профессиональной карьере. В его активе 17 победа и одна ничья. На счету Кордины 16 побед в 16 поединках.