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Рахимов проиграл Кордине в Кардиффе и лишился чемпионского титула IBF

Это была дебютная защита титула для 29-летнего спортсмена.
Рахимов проиграл Кордине в Кардиффе и лишился чемпионского титула IBF
23 апреля 2023 08:30
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Таджикский спортсмен Шавкат Рахимов не смог победить валлийца Джо Кордину в главном поединке вечера бокса, который прошел в Кардиффе.

Бой завершился победой представителя Уэльса раздельным решением судей.

Согласно опубликованным запискам, двое судей отдали предпочтение Кордине, один — Шавкатджону.

Таким образом, Рахимов лишился чемпионского титула IBF во втором полулегком весе.

Для боксера из Таджикистана это поражение стало первым в профессиональной карьере. В его активе 17 победа и одна ничья. На счету Кордины 16 побед в 16 поединках.

источник: «Советский спорт»
Рахимов проиграл Кордине в Кардиффе и лишился чемпионского титула IBF
Рахимов проиграл Кордине в Кардиффе и лишился чемпионского титула IBF
Это была дебютная защита титула для 29-летнего спортсмена.
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