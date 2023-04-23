Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в главном поединке которого сошлись между собой два представителя США – чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис и Райан Гарсия.

Отметим, что поединок завершился в седьмом раунде – Дэвис победил техническим нокаутом. При этом он во втором раунде отправлял своего соперника в нокдаун.

Таким образом, 28-летний Дэвис выиграл 29 поединок в карьере. Он остается непобежденным боксером. В свою очередь 24-летний Гарсия проиграл впервые за 24 боя.