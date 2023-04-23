«Мы наговорили много ерунды, но после боя остается лишь симпатия». Гарсия - о бое с Дэвисом

Райан Гарсия из США поделился эмоциями после поражения в поединке с соотечественником Джервонтом Дэвисом в рамках боксерского вечера РВС.

Напомним, что действующий чемпион мира в трех выиграл нокаутом в седьмом раунде,

«Дэвис — классный боец. Снимаю шляпу перед ним. Да, мы наговорили друг другу много всякой ерунды, но после боя остается только симпатия. Для меня было большой честью разделить ринг с великим боксером, я его очень уважаю», — заявил Гарсия после боя.

Дэвис одержал 29-ю победу в 29 поединках на профессиональном ринге. Для Гарсии это было первое поражение при 23 победах.