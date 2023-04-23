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Стали известны гарантированные гонорары Дэвиса и Гарсии

Райан потерпел свое первое поражение в карьере.
23 апреля 2023 11:28
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны гарантированные гонорары участников боя в Лас-Вегасе – чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвис и Райан Гарсия.

Ранее оба американца заявили, что заключили пари: победитель забирает не только свой гонорар, но и деньги проигравшего.

Победу в поединке одержал Дэвис. Он нокаутировал Гарсию в седьмом раунде

В СМИ сообщается, что Дэвис получит пять миллионов долларов, а Райан - два с половиной. Каждый из боксеров может получить до 100 млн от PPV. Оконательная сумма зависит от количества платных покупок за просмотр поединка.

Напомним, что 28-летний Дэвис выиграл 29 поединок в карьере. Он остается непобежденным боксером. В свою очередь 24-летний Гарсия проиграл впервые за 24 боя.

источник: «Советский спорт»
Стали известны гарантированные гонорары Дэвиса и Гарсии
Райан потерпел свое первое поражение в карьере.
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