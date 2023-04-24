ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Магомед Исмаилов станет ведущим турнира по кулачным боям RCC Hard

В новом качестве спортсмена можно будет увидеть 29 апреля.
Магомед Исмаилов станет ведущим турнира по кулачным боям RCC Hard
24 апреля 2023 11:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: RCC Hard

29 апреля в Екатеринбурге пройдет первый в истории города международный турнир по кулачным боям от RCC Hard. Контракты с лигой подписали все ключевые звезды России, а ведущим шоу станет известный боец страны Магомед Исмаилов.

Исмаилов уже неоднократно был в столице Урала. Именно здесь он провел два громких поединка — против Александра Шлеменко и Ивана Штыркова. Теперь же его ждет очередной дебют, но уже в иной роли. Лысый Хищник вместе с соведущими будет погружать фанатов RCC в новую для лиги дисциплину и раскрывать каждого участника турнира.

Главным событием RCC Hard станет поединок топового бойца из Екатеринбурга Сергея Кратоса против бразильского нокаутера Кристиана Фролича, а со-главным — встреча Дауда Стхански, одного из родоначальников кулачных поединков в России, и жесткого нокаутера из мира смешанных единоборств Михаила Колобегова.

Турнир RCC Hard пройдет на многотысячной арене КРК «Уралец» и будет транслироваться в прямом эфире в четырех странах. В России шоу покажет бойцовский телеканал UDAR.

Аккредитация на турнир: +7-929-221-3693, Алексей Галанов | agalanow@mail.ru

Магомед Исмаилов станет ведущим турнира по кулачным боям RCC Hard
Магомед Исмаилов станет ведущим турнира по кулачным боям RCC Hard
В новом качестве спортсмена можно будет увидеть 29 апреля.
24.04.2023 11:15
Бокс
автор: Максим Скороходов
Стали известны гарантированные гонорары Дэвиса и Гарсии
Райан потерпел свое первое поражение в карьере.
23.04.2023 11:28
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Мы наговорили много ерунды, но после боя остается лишь симпатия». Гарсия - о бое с Дэвисом
Поединок прошел в Лас-Вегасе.
23.04.2023 11:01
Бокс
Рахимов проиграл Кордине в Кардиффе и лишился чемпионского титула IBF
Рахимов проиграл Кордине в Кардиффе и лишился чемпионского титула IBF
Это была дебютная защита титула для 29-летнего спортсмена.
23.04.2023 08:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде
Джервонта Дэвис нокаутировал Райана Гарсию в седьмом раунде
Американец потерпел свое первое поражение в карьере.
23.04.2023 08:27
Бокс
автор: Сергей Иванов
Тайсон рассказал, кого считает лучшим боксером мира
Этот спортсмен не знает поражений на профессиональном ринге.
22.04.2023 14:10
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
На чемпионате мира по боксу в Ташкенте будут разыграны рекордные призовые
Сборная России примет участие в турнире в полноценном статусе.
22.04.2023 10:40
Бокс
автор: Александр Шульгин
Тайсон выразил готовность к реваншу с Джонсом
Тайсон выразил готовность к реваншу с Джонсом
Американец завершил карьеру в 2005 году.
19.04.2023 16:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
«Нет бокса в Украине, не будет и в России». Глава WBC сорвал бой Бивол – Бетербиев
Маурисио Сулейман решил связать спорт с политикой.
19.04.2023 12:52
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Бивол и Бетербиев летом не смогли договориться о поединке
Бивол и Бетербиев летом не смогли договориться о поединке
Оба боксера являются непобежденными.
19.04.2023 12:48
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика