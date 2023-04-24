Магомед Исмаилов станет ведущим турнира по кулачным боям RCC Hard

29 апреля в Екатеринбурге пройдет первый в истории города международный турнир по кулачным боям от RCC Hard. Контракты с лигой подписали все ключевые звезды России, а ведущим шоу станет известный боец страны Магомед Исмаилов.

Исмаилов уже неоднократно был в столице Урала. Именно здесь он провел два громких поединка — против Александра Шлеменко и Ивана Штыркова. Теперь же его ждет очередной дебют, но уже в иной роли. Лысый Хищник вместе с соведущими будет погружать фанатов RCC в новую для лиги дисциплину и раскрывать каждого участника турнира.

Главным событием RCC Hard станет поединок топового бойца из Екатеринбурга Сергея Кратоса против бразильского нокаутера Кристиана Фролича, а со-главным — встреча Дауда Стхански, одного из родоначальников кулачных поединков в России, и жесткого нокаутера из мира смешанных единоборств Михаила Колобегова.

Турнир RCC Hard пройдет на многотысячной арене КРК «Уралец» и будет транслироваться в прямом эфире в четырех странах. В России шоу покажет бойцовский телеканал UDAR.

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