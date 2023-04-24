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Боксеры Дэвис и Гарсия поставили на спор весь гонорар, победитель отдал проигравшему его часть

Боксерский поединок между американцами состоялся в ночь на 23 апреля.
24 апреля 2023 14:40
автор: Максим Скороходов

Американский боксер Джервонта Дэвис не стал забирать у Райана Гарсии его гонорар.

Ранее спортсмены поспорили на исход собственного боя, поставив все призовые. В итоге Дэвис победил Гарсию нокаутом в седьмом раунде.

«Буду ли я требовать его гонорар? Не. Он может оставить деньги себе», - приводит Sportskeeda слова Дэвиса.

Добавим, что до этого боя оба боксера не знали поражений. Дэвис является регулярным чемпионом WBA в легком весе, а Гарсия утратил звание временного чемпиона WBC в той же категории.

источник: Sportskeeda
Боксеры Дэвис и Гарсия поставили на спор весь гонорар, победитель отдал проигравшему его часть
Боксерский поединок между американцами состоялся в ночь на 23 апреля.
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