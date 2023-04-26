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В Екатеринбурге пройдет турнир новой кулачной лиги RCC Hard

Соревнования покажут на федеральном телеканале.
26 апреля 2023 12:45
автор: Александр Поволоцкий

В Екатеринбурге состоялась презентация новой кулачной лиги RCC Hard.

Как сообщает телеграм-канал RCC: MMA&Boxing, организация прошла лицензирование в Федерации бокса России еще в сентябре прошлого года.

Отмечается, что бои в рамках RCC Hard будут трех- и пятираундовые. Продолжительность каждого составит две минуты с перерывом в 60 секунд.

В Екатеринбурге собрали шестиугольный ринг с канатами. На нем 29 апреля пройдет первый турнир. Ожидается, что в соревновании примут участие Сергей Кратос, Дауд Стхански, Чингис Хан, Фомич и другие.

Ведущим турнира RCC Hard станет российский боец ММА Магомед Исмаилов.

источник: «Советский спорт»
В Екатеринбурге пройдет турнир новой кулачной лиги RCC Hard
Соревнования покажут на федеральном телеканале.
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