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Боксерская ассоциация США заявила о прекращении членства в IBA из-за допуска россиян

Организация отправила в Международную боксерскую ассоциацию соответствующее заявление
26 апреля 2023 22:10
автор: Александр Евграфов

Боксерская ассоциация США заявила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации (IBA) из-за допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Организация US Boxing обвинила IBA в игнорировании рекомендаций МОК, ущемлении прав человека, а также заявила о создании новой организации – World Boxing.

«USA Boxing больше не будет являться членом IBA после вступления в силу данного решения. USA Boxing будет оказывать полную поддержку усилиям World Boxing, направленным на получение предварительного признания МОК в качестве Международной федерации бокса», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в 2019 году МОК приостановил членство IBA, а сам бокс не был включен в предварительную программу Олимпиады 2028 года.

IBA вопреки рекомендациям МОК допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, разрешив выступления под государственными флагами своих стран, что вызвало бойкот со стороны нескольких стран.

источник:
Боксерская ассоциация США заявила о прекращении членства в IBA из-за допуска россиян
Организация отправила в Международную боксерскую ассоциацию соответствующее заявление
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