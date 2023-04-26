Шьюмейкер толкнул Кудряшова накануне очного поединка на турнире Pravda Boxing 

Американский тяжеловес Сэм Шьюмейкер толкнул представителя России Дмитрия Кудряшова после взвешивания перед их боем на турнире промоушена Pravda Boxing.

Отметим, что поединок боксеров состоится 27 апреля во Владикавказ и станет главным событием вечера.

Сообщается, что при столкновении бойцов в битве взглядов американец попытался спровоцировать соперника, толкнув того в грудь. В свою очередь, россиянин повел себя более спокойно, лишь продемонстрировав комбинацию ударов по воздуху.