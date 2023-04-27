Дмитрий Кудряшов — Сэм Шьюмейкер. Где смотреть прямую трансляцию боя

В четверг, 27 апреля, во Владикавказе состоится вечер бокса промоушена Pravda.
Возглавит основной кард поединок между россиянином Дмитрием Кудряшовым и Сэмом Шьюмейкером из США. Они сразятся за пояс лиги в супертяжелом весе.
Прямая трансляция будет организована на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Эфир начнется в 18:55 (на МАТЧ ТВ - в 22:30) по московскому времени.
Основной кард турнира
Наиль Джандалиев - Али Магомедов
Алан Хугаев - Ислам Мустапаев
Дмитрий Кобелев - Александр Ботоев
Артем Татоян - Хох Марданов
Андрей Кириченко – Сослан Баев;
Дмитрий Кудряшов – Сэм Шьюмейкер
источник: «Советский спорт»