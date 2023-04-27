Международная федерация бокса запретила американским спортсменам участвовать в своих турнирах

Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение запретить представителям США принимать участие в соревнованиях под эгидой организации.

Согласно заявлению IBA, запрет коснется не только спортсменов, но и тренеров и официальных лиц государства.

Напомним, что ранее США объявили о выходе из IBA в ответ на допуск российских и белорусских спортсменов до турниров под своими флагами и гимнами.

Теперь американцы и еще ряд западных стран хотят создать альтернативу IBA под названием World Boxing.