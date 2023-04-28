Стхански оказался легче Барреры, а Кратос тяжелее Фролича

Завершилась процедура взвешивания участников первого турнира по кулачным поединкам RCC Hard, который состоится в воскресенье в Екатеринбурге.

В расписании турнира 15 боев в разных весовых категориях.

В весовой категории до 60 кг встретятся Никита Кузнецов (Армата, 54,8 кг) и Хан Салбырын (Чингис, 59,88 кг).

Весовая категория 63 кг: Эдуард Морозов (Фрост) и Марк Цитцер. Фрост весит 63,35 кг, а Цитцер 62,85 кг.

Весовая категория до 65 кг: Александр Великдус (Жесткий, 64,2 кг) встретится с Владимиром Чехонадских (Хулиган, 64,6 кг).

Весовая категория 70 кг: Артем Щупов (Король джунглей) оказался тяжелее Михаила Яновича (Самурай) – 70,5 кг против 68,25 кг соответственно.

Весовая категория 72 кг: Наимджон Махмадсафаров (Шейх, 72,9 кг) встретится Вячеславом Мещеркиным (Бешеный бык, 72,7 кг).

Весовая категория до 77 кг: Денис Тюстюбаев (Кипяток, 77 кг) против Глеба Ресенчука (76,3 кг)

Весовая категория до 77 кг: Константин Степанов (Машина киокушина) и Евгений Матвеев (Француз) показали одинаковый вес – 76,95 кг.

Весовая категория до 77 кг: Фазайли Махмуродов (79,7 кг) сразится с Максимом Сульгиным (79,85 кг). Организаторы выдали паре бойцов специальный допуск для участия в турнире.

Весовая категория до 85 кг: Александр Ларкин (Ларчик) и Валерий Мясников (Русский молот) показали одинаковый вес – 87,85 кг. Организаторы выдали паре бойцов специальный допуск для участия в турнире.

Весовая категория до 85 кг: Дмитрий Савин и Василий Зубков (Vas War) показали одинаковый вес – 85,45 кг.

Весовая категория 93 кг: Дауд Кельбиханов (Стхански, 92,95 кг) сразится с Михаилом Колобеговым (Баррера, 93,2 кг).

Весовая категория до 95 кг: Микаил Угубов (92,55 кг) против Германа Скобенко (95 кг).

Весовая категория до 95 кг: Александр Деревянко (Череп, 91,5 кг) сразится с Аделем Зариповым (94,8 кг).

Весовая категория до 100 кг: Олег Фомичев (Фомич, 99,6 кг) против Ахмеда Багужаева (Дибазавр, 99,65 кг).

Все бои будут состоять из трех раундов по две минуты.

Главный бой турнира, в котором встретятся Сергей Калинин (Кратос) и Кристиан Фролич (Urso), будет состоять из пяти раундов по две минуты. Во взвешивании Кратос оказался тяжелее Urso: 85,35 кг против 85,2 кг.