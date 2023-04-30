Гвоздик признался, что хочет встретиться на ринге с Биволом и Бетербиевым 

Заслуженный мастер спорта Украины, профессиональный боксер Александр Гвоздик высказался насчет своего возвращения на ринг.

«В 2019 году мне казалось, что пришла пора попробовать свои силы где-то еще. Возможно, стать бизнесменом. Но отсутствие необходимых навыков, а также ситуация в стране не позволили мне реализовать свои планы. В трудной момент меня пригласил Канело стать одним из спарринг-партнеров на поединок с Биволом. Именно в этот период я захотел вернуться. Рассчитываю добиться новых высот в боксе. Буду стремиться стать двукратным чемпионом мира и получить возможность сразиться с лучшими бойцами дивизиона — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым», — приводит слова Гвоздика Bad Left Hook.

Добавим, что за свою профессиональную карьеру Гвоздик провел 19 боев, одержал 18 побед и потерпел одно поражение.