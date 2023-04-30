ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гвоздик признался, что хочет встретиться на ринге с Биволом и Бетербиевым 

Украинский атлет желает стать двухкратным чемпионом мира.
Гвоздик признался, что хочет встретиться на ринге с Биволом и Бетербиевым 
30 апреля 2023 14:50
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Заслуженный мастер спорта Украины, профессиональный боксер Александр Гвоздик высказался насчет своего возвращения на ринг.

«В 2019 году мне казалось, что пришла пора попробовать свои силы где-то еще. Возможно, стать бизнесменом. Но отсутствие необходимых навыков, а также ситуация в стране не позволили мне реализовать свои планы. В трудной момент меня пригласил Канело стать одним из спарринг-партнеров на поединок с Биволом. Именно в этот период я захотел вернуться. Рассчитываю добиться новых высот в боксе. Буду стремиться стать двукратным чемпионом мира и получить возможность сразиться с лучшими бойцами дивизиона — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым», — приводит слова Гвоздика Bad Left Hook.

Добавим, что за свою профессиональную карьеру Гвоздик провел 19 боев, одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

источник: Bad Left Hook
Гвоздик признался, что хочет встретиться на ринге с Биволом и Бетербиевым 
Гвоздик признался, что хочет встретиться на ринге с Биволом и Бетербиевым 
Украинский атлет желает стать двухкратным чемпионом мира.
30.04.2023 14:50
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Стхански оказался легче Барреры, а Кратос тяжелее Фролича
Определились вес бойцов, участвующих в турнире RCC Hard.
28.04.2023 19:02
Бокс
Промоушен RCC Hard подписал контракт с телеканалом «ЧЕ!»
В прямом эфире покажут пять боев
28.04.2023 12:16
Бокс
автор: Максим Скороходов
Кудряшову понадобилось полторы минуты, чтобы нокаутировать Шьюмейкера в очном поединке
«Русская кувалда» отправил американца в нокаут в первом раунде боя.
28.04.2023 00:27
Бокс
автор: Александр Евграфов
Международная федерация бокса запретила американским спортсменам участвовать в своих турнирах
Ранее США объявили о выходе из IBA.
27.04.2023 21:28
Бокс
Дмитрий Кудряшов — Сэм Шьюмейкер. Где смотреть прямую трансляцию боя
Поединок пройдет на арене манежа имени Бориса Кулаева
27.04.2023 10:26
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Стали известны дата и следующий соперник Никиты Цзю
Для 24-летнего боксера эта будет шестой поединок.
27.04.2023 09:43
Бокс
автор: Максим Скороходов
Шьюмейкер толкнул Кудряшова накануне очного поединка на турнире Pravda Boxing 
Американский боец повел себя агрессивно по отношению к россиянину во время битвы взглядов. 
26.04.2023 22:56
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Боксерская ассоциация США заявила о прекращении членства в IBA из-за допуска россиян
Организация отправила в Международную боксерскую ассоциацию соответствующее заявление
26.04.2023 22:10
Бокс
автор: Александр Евграфов
В Екатеринбурге пройдет турнир новой кулачной лиги RCC Hard
Соревнования покажут на федеральном телеканале.
26.04.2023 12:45
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика