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Российские боксеры оказались в списке спортсменов IBA, которые могут выступить на Европейских играх

Таким образом спортивная организация выступает за справедливое право рейтинговых бойцов участвовать в соревнованиях. 
30 апреля 2023 15:43
автор: Глеб Шевяков

Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила имена боксеров, которым предоставляется возможность участвовать в Европейских играх, которые состоятся в Кракове.

Отметим, что в представленный список попали спортсмены из России и Беларуси, вопреки раннему заявлению польских властей по поводу того, что они откажут в участии россиянам и белорусам. Стоит учитывать, что IBA не имеет никакого влияния на организацию Европейских игр.

«IBA защищает справедливое право любого атлета принимать участие в соревнованиях. Мы должны встать на защиту наших спортсменов. Поэтому серьезно относимся к своим обязанностям и не потерпим, чтобы старания наших бойцов и заработанные результаты соревнований не имели влияния», — приводит слова генерального секретаря Джорджа Еролимпоса Inside The Games.

Напомним, что в марте прошлого года российские и белорусские боксеры были отстранены от турниров под эгидой Международной боксерской ассоциации.

источник: Inside The Games
Российские боксеры оказались в списке спортсменов IBA, которые могут выступить на Европейских играх
Таким образом спортивная организация выступает за справедливое право рейтинговых бойцов участвовать в соревнованиях. 
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