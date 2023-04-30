Российские боксеры оказались в списке спортсменов IBA, которые могут выступить на Европейских играх

Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила имена боксеров, которым предоставляется возможность участвовать в Европейских играх, которые состоятся в Кракове.

Отметим, что в представленный список попали спортсмены из России и Беларуси, вопреки раннему заявлению польских властей по поводу того, что они откажут в участии россиянам и белорусам. Стоит учитывать, что IBA не имеет никакого влияния на организацию Европейских игр.

«IBA защищает справедливое право любого атлета принимать участие в соревнованиях. Мы должны встать на защиту наших спортсменов. Поэтому серьезно относимся к своим обязанностям и не потерпим, чтобы старания наших бойцов и заработанные результаты соревнований не имели влияния», — приводит слова генерального секретаря Джорджа Еролимпоса Inside The Games.

Напомним, что в марте прошлого года российские и белорусские боксеры были отстранены от турниров под эгидой Международной боксерской ассоциации.