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Флаг России вынесли на церемонии открытия чемпионата мира по боксу 

Соревнования проходят в Ташкенте.
Флаг России вынесли на церемонии открытия чемпионата мира по боксу 
01 мая 2023 12:51
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Российский флаг был представлен во время демонстрации стран-участниц чемпионата мира по боксу среди мужчин. Турнир состоится в Ташкенте.

Отметим, что церемония открытия соревнования прошла вчера, в воскресенье, 30 апреля.

Сообщается, что на флаг России болельщики отреагировали с восхищением.

Добавим, что турнир пройдет в период с 1 мая до 14 мая. Согласно принятому решению Международной ассоциации бокса спортсмены из России будут представлять страну с национальной атрибутикой.

Капитаном сборной России является чемпион мира Муслим Гаджимагомедов.

источник: «Советский спорт»
Флаг России вынесли на церемонии открытия чемпионата мира по боксу 
Флаг России вынесли на церемонии открытия чемпионата мира по боксу 
Соревнования проходят в Ташкенте.
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