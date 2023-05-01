Флаг России вынесли на церемонии открытия чемпионата мира по боксу 

Российский флаг был представлен во время демонстрации стран-участниц чемпионата мира по боксу среди мужчин. Турнир состоится в Ташкенте.

Отметим, что церемония открытия соревнования прошла вчера, в воскресенье, 30 апреля.

Сообщается, что на флаг России болельщики отреагировали с восхищением.

Добавим, что турнир пройдет в период с 1 мая до 14 мая. Согласно принятому решению Международной ассоциации бокса спортсмены из России будут представлять страну с национальной атрибутикой.

Капитаном сборной России является чемпион мира Муслим Гаджимагомедов.