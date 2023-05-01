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Тайсон назвал боксера, способного победить Бивола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу прокомментировал перспективы претендентов на титул чемпиона в полутяжелом весе.
01 мая 2023 14:07
автор: Александр Евграфов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал боксера, который может победить российского чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

«Мне нравится Бенавидес. Он может победить любого в своем дивизионе. Нравится и Канело, но не думаю, что он победит Бенавидеса. Тот может даже победить того парня, который победил Канело – Дмитрия Бивола», цитирует Тайсона портал Boxing Social со ссылкой на его выступление в Boxing Arabia podcast.

Бивол и Канело Альварес встречались в мае прошлого года. Поединок завершился победой российского боксера единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Альварес может провести бой с американцем Дэвидом Бенавидесом, а победитель поединка встретится с Дмитрием Биволом.

источник:
Тайсон назвал боксера, способного победить Бивола
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