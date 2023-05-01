ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Цзю не хотел бы, чтобы Бивол и Бетербиев боксировали друг с другом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу прокомментировал решение WBC заблокировать поединок между россиянами.
01 мая 2023 15:21
автор: Александр Евграфов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что причиной отказа от объединительного боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым является поединок с обязательным претендентом.

«Я не хотел бы, чтобы наши ребята боксировали друг с другом. Но если организация организовывает этот бой, значит, это их решение. Кто-то должен быть абсолютным чемпионом. Наверняка, одна из причин отказа — бой с Каллумом Смитом», - цитирует Цзю Sport24.

По словам боксера, у чемпионов есть девять месяцев на то, чтобы выступить против обязательного претендента. И когда оба чемпиона выступят против обязательного претендента, тогда они смогут боксировать между собой.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запретил проведение поединка между Биволом и Бетербиевым по политическим мотивам.

источник: Sport24.ru
Цзю не хотел бы, чтобы Бивол и Бетербиев боксировали друг с другом
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу прокомментировал решение WBC заблокировать поединок между россиянами.
01.05.2023 15:21
Бокс
автор: Александр Евграфов
Тайсон назвал боксера, способного победить Бивола
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу прокомментировал перспективы претендентов на титул чемпиона в полутяжелом весе.
01.05.2023 14:07
Бокс
автор: Александр Евграфов
Флаг России вынесли на церемонии открытия чемпионата мира по боксу 
Флаг России вынесли на церемонии открытия чемпионата мира по боксу 
Соревнования проходят в Ташкенте.
01.05.2023 12:51
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Российские боксеры оказались в списке спортсменов IBA, которые могут выступить на Европейских играх
Таким образом спортивная организация выступает за справедливое право рейтинговых бойцов участвовать в соревнованиях. 
30.04.2023 15:43
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Гвоздик признался, что хочет встретиться на ринге с Биволом и Бетербиевым 
Гвоздик признался, что хочет встретиться на ринге с Биволом и Бетербиевым 
Украинский атлет желает стать двухкратным чемпионом мира.
30.04.2023 14:50
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Стхански оказался легче Барреры, а Кратос тяжелее Фролича
Определились вес бойцов, участвующих в турнире RCC Hard.
28.04.2023 19:02
Бокс
Промоушен RCC Hard подписал контракт с телеканалом «ЧЕ!»
В прямом эфире покажут пять боев
28.04.2023 12:16
Бокс
автор: Максим Скороходов
Кудряшову понадобилось полторы минуты, чтобы нокаутировать Шьюмейкера в очном поединке
«Русская кувалда» отправил американца в нокаут в первом раунде боя.
28.04.2023 00:27
Бокс
автор: Александр Евграфов
Международная федерация бокса запретила американским спортсменам участвовать в своих турнирах
Ранее США объявили о выходе из IBA.
27.04.2023 21:28
Бокс
Дмитрий Кудряшов — Сэм Шьюмейкер. Где смотреть прямую трансляцию боя
Поединок пройдет на арене манежа имени Бориса Кулаева
27.04.2023 10:26
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика