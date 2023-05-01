Цзю не хотел бы, чтобы Бивол и Бетербиев боксировали друг с другом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю считает, что причиной отказа от объединительного боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым является поединок с обязательным претендентом.

«Я не хотел бы, чтобы наши ребята боксировали друг с другом. Но если организация организовывает этот бой, значит, это их решение. Кто-то должен быть абсолютным чемпионом. Наверняка, одна из причин отказа — бой с Каллумом Смитом», - цитирует Цзю Sport24.

По словам боксера, у чемпионов есть девять месяцев на то, чтобы выступить против обязательного претендента. И когда оба чемпиона выступят против обязательного претендента, тогда они смогут боксировать между собой.

Ранее президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запретил проведение поединка между Биволом и Бетербиевым по политическим мотивам.